Le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est entretenu mercredi avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, au sujet des tensions au Moyen-Orient et des menaces que l’Iran ferait peser sur la stabilité régionale, a indiqué le département d’État américain.

Selon un communiqué du porte-parole du département d’État, Tommy Pigott, les deux responsables ont évoqué la situation sécuritaire dans la région ainsi que les développements récents liés au conflit en cours.

Marco Rubio a également remercié les autorités saoudiennes pour leur réaction à une attaque visant l’ambassade des États-Unis à Riyad.

Cette conversation intervient dans un contexte d’escalade militaire au Moyen-Orient, marqué par les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran et les représailles iraniennes dans plusieurs pays de la région.

Washington et Riyad entretiennent depuis longtemps une coopération étroite en matière de sécurité et de politique régionale, notamment face aux tensions avec l’Iran.