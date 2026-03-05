Le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est entretenu mercredi avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et a assuré Ankara du plein soutien des États-Unis après des attaques de missiles attribuées à l’Iran, a indiqué le département d’État américain.

Selon Washington, les deux responsables ont évoqué les développements sécuritaires récents dans la région, dans un contexte d’escalade militaire impliquant l’Iran, les États-Unis et leurs alliés.

La Turquie a annoncé mercredi que les défenses aériennes de l’OTAN avaient intercepté un missile balistique iranien qui se dirigeait vers son espace aérien. L’incident marque l’une des premières implications directes d’un membre de l’Alliance atlantique dans la crise régionale en cours.

Au cours de l’entretien, Marco Rubio a réaffirmé l’engagement de Washington aux côtés de la Turquie, alliée de longue date au sein de l’OTAN, face aux menaces sécuritaires.

Cette conversation intervient alors que les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, suivies de représailles iraniennes dans plusieurs pays de la région.