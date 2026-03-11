Un pirate informatique étranger aurait compromis en 2023 des fichiers liés à l’enquête du FBI sur le financier américain Jeffrey Epstein, selon une source proche du dossier et des documents récemment publiés par le département de la Justice des États-Unis et consultés par Reuters. L’intrusion aurait visé un serveur du bureau du FBI à New York.

Les détails de cet accès non autorisé, y compris l’hypothèse de l’implication d’un pirate étranger, sont révélés pour la première fois. Les documents indiquent qu’un individu malveillant a pu accéder à des fichiers relatifs à l’enquête sur Epstein, figure au centre d’un vaste scandale d’exploitation sexuelle impliquant des personnalités influentes.

Dans un communiqué, le FBI a confirmé qu’un « incident informatique » avait bien eu lieu, tout en affirmant qu’il s’agissait d’un « cas isolé ». L’agence fédérale a précisé avoir rapidement restreint l’accès de l’individu responsable et neutralisé le réseau concerné.

« Le FBI a restreint l’accès de l’individu malveillant et a neutralisé le réseau. L’enquête étant toujours en cours, nous n’avons pas d’autres commentaires à faire pour le moment », a indiqué l’agence.

Selon la source citée, l’intrusion semble davantage relever de l’action d’un cybercriminel que d’un gouvernement étranger. Néanmoins, cet incident met en lumière l’intérêt potentiel que pourraient représenter ces documents pour des acteurs du renseignement.

Les archives liées à Jeffrey Epstein sont particulièrement sensibles. La publication progressive de documents judiciaires et administratifs a mis en lumière les relations du financier, mort en 2019 dans sa cellule à New York, avec de nombreuses personnalités du monde politique, économique et médiatique, alimentant depuis plusieurs années les controverses autour de cette affaire.