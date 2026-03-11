Les autorités iraniennes ont affirmé ce mercredi que le nouveau guide suprême de la République islamique, Mojtaba Khamenei, serait toujours en vie et en sécurité malgré des blessures subies lors de l’attaque qui a coûté la vie à son père. Cette information a été relayée par Yousef Pezeshkian, fils du président iranien Massoud Pezeshkian et conseiller auprès du gouvernement, sur son compte Telegram.

Dans son message, Yousef Pezeshkian indique avoir personnellement cherché à vérifier les rumeurs circulant sur l’état de santé du nouveau dirigeant religieux. « J’ai entendu les informations disant que Monsieur Mojtaba Khamenei avait été blessé. J’ai demandé à des amis qui ont des connexions. Ils m’ont dit que, grâce à Dieu, il était sain et sauf », a-t-il écrit.

De nombreuses interrogations subsistaient sur la situation du successeur du précédent guide suprême, après l’attaque menée à la fin du mois de février.

Des blessures évoquées lors de l’offensive du 28 février

Mojtaba Khamenei aurait été blessé lors du raid qui a entraîné la mort de son père le 28 février, au premier jour de l’offensive israélo-américaine contre des cibles stratégiques en Iran.

Les circonstances précises de l’attaque et la nature des blessures subies par Mojtaba Khamenei demeurent toutefois floues. Les autorités iraniennes n’ont fourni aucun détail officiel sur la gravité de ces blessures ni sur les soins médicaux qui auraient été nécessaires après l’attaque.

Depuis cette date, le nouveau guide suprême n’est jamais apparu publiquement, ce qui alimente les spéculations au sein de la communauté internationale et parmi les observateurs de la politique iranienne.

Une absence publique qui entretient les interrogations

L’absence de Mojtaba Khamenei de la scène publique depuis son accession au poste de guide suprême continue de susciter de nombreuses questions. Plusieurs analystes estiment que cette discrétion pourrait être liée à sa convalescence après l’attaque, tandis que d’autres évoquent des raisons de sécurité dans un contexte régional particulièrement tendu.

Des experts du Moyen-Orient, comme le politologue Karim Sadjadpour du Carnegie Endowment for International Peace ou l’analyste Ali Vaez de l’International Crisis Group, rappellent que les périodes de transition au sommet du pouvoir iranien sont souvent marquées par une communication très contrôlée des autorités.

Pour l’instant, les déclarations de Yousef Pezeshkian constituent l’un des rares messages publics évoquant directement l’état de santé du nouveau guide suprême. Aucune apparition officielle ni prise de parole publique de Mojtaba Khamenei n’a été confirmée depuis le 28 février.

Des informations difficiles à vérifier

Dans le contexte actuel de tensions militaires et de contrôle strict de l’information en Iran, plusieurs organisations internationales soulignent la difficulté de vérifier de manière indépendante les informations relatives à la santé et aux déplacements des dirigeants iraniens.

Pour l’heure, les autorités iraniennes maintiennent toutefois leur position officielle : malgré les blessures évoquées après l’attaque du 28 février, Mojtaba Khamenei serait « sain et sauf ».