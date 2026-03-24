Affaire Epstein : perquisition au siège de la banque Edmond de Rothschild à Paris

Le siège parisien de la banque Edmond de Rothschild a été perquisitionné vendredi dans le cadre d’une enquête pour corruption d’agents publics visant le diplomate français Fabrice Aidan, cité dans les dossiers Epstein. L’opération s’est déroulée en présence de la directrice générale du groupe, Ariane de Rothschild.

Au cœur de cette affaire, Fabrice Aidan, ancien diplomate détaché aux Nations unies, est soupçonné d’avoir entretenu des liens avec Jeffrey Epstein. Son nom est apparu dans des documents déclassifiés par les autorités américaines, évoquant notamment des échanges d’informations et des services rendus entre 2010 et 2017.

Une enquête judiciaire et administrative en cours

Les investigations, menées par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, s’inscrivent dans une procédure ouverte par le parquet national financier. Le diplomate a déjà été entendu librement fin février, tandis que le ministère des Affaires étrangères a lancé une enquête administrative et une procédure disciplinaire à son encontre.

La banque, où Fabrice Aidan a travaillé entre 2014 et 2016 avant de rejoindre Engie, affirme coopérer pleinement avec la justice. Elle indique également avoir ouvert une enquête interne dès les premières révélations. Cette perquisition marque une nouvelle étape dans un dossier sensible, aux ramifications internationales, relancé par la publication récente de documents liés à l’affaire Epstein.