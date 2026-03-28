Un missile tiré depuis le Yémen vers Israël : le conflit s’étend dangereusement au Moyen-Orient

L’armée israélienne a annoncé samedi avoir détecté le lancement d’un missile depuis le Yémen, marquant une nouvelle étape dans l’élargissement du conflit au Moyen-Orient. Il s’agit du premier tir revendiqué depuis ce pays depuis le début de la guerre déclenchée il y a un mois contre l’Iran.

Ce tir intervient quelques heures après une déclaration des Houthis, alliés de Téhéran, qui avaient affirmé être prêts à intervenir en cas de poursuite de l’escalade contre l’Iran et ce qu’ils qualifient d’« axe de la résistance ». Le groupe n’avait toutefois pas précisé les modalités d’une éventuelle action.

L’implication des Houthis fait craindre un embrasement régional plus large. Le mouvement dispose en effet de capacités militaires lui permettant de frapper des cibles à longue distance, bien au-delà du territoire yéménite, et de perturber des axes maritimes stratégiques autour de la péninsule arabique et de la mer Rouge.

Depuis le début de la guerre, plusieurs alliés de l’Iran ont déjà rejoint les hostilités. Des groupes armés chiites au Liban et en Irak se sont engagés dans le conflit, élargissant progressivement le théâtre des opérations et complexifiant les équilibres militaires dans la région.

Les Houthis avaient déjà démontré leur capacité à perturber le trafic maritime en mer Rouge, notamment en soutien au Hamas après les attaques du 7 octobre 2023. Leur entrée plus directe dans le conflit actuel pourrait accentuer les risques pour les routes commerciales et énergétiques mondiales.

Alors que les frappes se multiplient entre Israël, l’Iran et leurs alliés respectifs, ce nouveau tir depuis le Yémen confirme une dynamique d’escalade difficile à contenir. La multiplication des fronts rend la situation de plus en plus volatile, faisant craindre une extension durable du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient.