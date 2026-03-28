Thaïlande : un nouveau gouvernement attendu dès la semaine prochaine après validation royale

La Thaïlande devrait se doter d’un nouveau gouvernement dès la semaine prochaine, a annoncé samedi le Premier ministre Anutin Charnvirakul, dans une étape clé du processus politique en cours dans le pays.

Selon ses déclarations, la liste des membres du futur cabinet doit être soumise à l’approbation royale lundi, une procédure incontournable dans le système institutionnel thaïlandais. Cette validation formelle ouvrirait la voie à la mise en place officielle de la nouvelle équipe gouvernementale.

Le Premier ministre a précisé que l’exécutif nouvellement formé s’emploierait rapidement à présenter une déclaration de politique générale devant le Parlement. Cette étape est essentielle pour permettre au gouvernement d’entrer pleinement en fonction et de lancer ses premières mesures.

L’annonce intervient dans un contexte politique marqué par des recompositions au sein du paysage institutionnel thaïlandais, où les équilibres entre pouvoir civil, monarchie et forces politiques restent déterminants dans la formation des gouvernements.

La rapidité annoncée dans la mise en place de ce nouvel exécutif traduit une volonté d’assurer une transition efficace et d’éviter toute vacance du pouvoir. Le gouvernement entend ainsi démontrer sa capacité à agir rapidement sur les priorités nationales.

Si le calendrier est respecté, la Thaïlande pourrait donc tourner une nouvelle page politique dès les prochains jours, avec un exécutif opérationnel chargé de répondre aux enjeux économiques et sociaux du pays.