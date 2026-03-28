Crise énergétique : l’Australie durcit sa loi pour sécuriser son approvisionnement en carburant

L’Australie s’apprête à modifier en urgence sa législation sur le financement des exportations afin de renforcer sa sécurité énergétique, a annoncé le Premier ministre Anthony Albanese. Cette décision intervient alors que la guerre contre l’Iran perturbe fortement les chaînes d’approvisionnement mondiales en carburant.

Le pays, qui dépend à environ 90 % des importations pour ses besoins en carburant, a déjà subi des pénuries localisées au cours du mois écoulé. Ces tensions sont directement liées au conflit déclenché par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, qui a entraîné des perturbations majeures sur les marchés énergétiques.

Dans une allocution télévisée, Anthony Albanese a annoncé de nouveaux pouvoirs destinés à garantir l’approvisionnement du pays. « Ces nouveaux pouvoirs de sécurité permettront au gouvernement de s’assurer que le secteur privé puisse continuer à acheter du carburant », a-t-il déclaré, soulignant l’urgence de la situation.

Concrètement, ces mesures permettront à l’agence australienne de financement des exportations de garantir l’achat de cargaisons de carburant. L’objectif est d’augmenter rapidement les volumes disponibles sur le marché intérieur et d’éviter de nouvelles ruptures d’approvisionnement.

Le gouvernement travailliste prévoit de présenter dès lundi au Parlement des amendements aux lois encadrant le financement des exportations et les sociétés d’assurance. Cette réforme vise à adapter le cadre juridique aux défis posés par la crise énergétique actuelle.

La situation australienne illustre les conséquences globales du conflit au Moyen-Orient, qui affecte bien au-delà de la région. Dans un contexte de tensions persistantes, Canberra cherche ainsi à sécuriser ses approvisionnements et à limiter l’impact sur son économie et ses citoyens.