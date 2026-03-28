Accord numérique “historique” : l’UE et le CPTPP accélèrent pour redéfinir le commerce mondial

L’Union européenne et les pays membres du CPTPP ont décidé d’avancer vers la conclusion d’un accord commercial numérique qualifié d’« historique », marquant une nouvelle étape dans la transformation des échanges internationaux à l’ère digitale.

L’annonce a été faite par le ministre canadien du Commerce international Maninder Sidhu, à l’issue de discussions tenues en marge d’une réunion à Yaoundé. « La résolution concrète de la conversation d’aujourd’hui est la suivante : allons de l’avant sur l’accord commercial numérique », a-t-il déclaré.

Cet accord vise à établir des règles communes encadrant les flux de données, le commerce en ligne et les services numériques entre deux des plus grands ensembles économiques mondiaux. Le CPTPP regroupe notamment des économies majeures comme le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique, l’Australie et la Malaisie.

Les négociations s’inscrivent dans un contexte de compétition accrue pour définir les standards du commerce numérique mondial. Un tel partenariat pourrait permettre d’harmoniser les réglementations, de faciliter les échanges et de renforcer la coopération technologique entre les deux blocs.

Pour l’Union européenne, cet accord représente également une opportunité de consolider sa position dans la gouvernance numérique internationale, face à d’autres grandes puissances. Du côté des membres du CPTPP, l’enjeu est de renforcer l’intégration économique et de sécuriser les échanges dans un environnement global de plus en plus incertain.

Si les discussions doivent encore se poursuivre pour aboutir à un texte final, cette avancée marque un signal fort en faveur d’un cadre multilatéral pour le commerce numérique. Elle pourrait redéfinir durablement les règles du jeu économique entre l’Europe et la région indo-pacifique.