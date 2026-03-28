Mexique : plus de 40 000 disparus pourraient être en vie, révèle une révision choc des données officielles

Les autorités mexicaines ont annoncé avoir potentiellement identifié plus de 40 000 personnes portées disparues qui pourraient en réalité être vivantes, à l’issue d’un vaste travail de recoupement de bases de données gouvernementales. Une révélation qui pourrait bouleverser la compréhension de l’ampleur réelle de la crise des disparitions dans le pays.

Selon les résultats d’un audit mené pendant un an, 40 308 dossiers — soit environ 31 % des plus de 130 000 personnes officiellement disparues — présentent des signes d’activité dans d’autres registres administratifs, tels que des déclarations fiscales, des actes de naissance ou des certificats de mariage. Ces éléments suggèrent que ces individus pourraient être localisés.

Parmi ces cas, les autorités ont déjà réussi à retrouver et identifier 5 269 personnes, désormais reclassées comme « retrouvées ». Ce travail de vérification se poursuit, avec pour objectif de clarifier le statut de milliers d’autres dossiers encore incertains.

Cette réévaluation met également en lumière de graves lacunes dans la gestion des données. Le gouvernement reconnaît que le registre national des personnes disparues est entaché d’erreurs, d’informations incomplètes et de doublons. Environ 46 000 enregistrements seraient ainsi dépourvus de données essentielles, compliquant les enquêtes et le suivi des cas.

Le Mexique est confronté depuis des décennies à une crise majeure liée aux disparitions, largement alimentée par les violences du narcotrafic et l’influence des cartels. Le chiffre de plus de 130 000 disparus est devenu un symbole de cette tragédie nationale, marquant des milliers de familles toujours sans réponses.

Face à ces défaillances, les autorités ont annoncé de nouvelles mesures pour renforcer le suivi des dossiers. Les procureurs locaux sont désormais tenus d’ouvrir systématiquement des enquêtes pour chaque disparition signalée, afin d’éviter que des cas ne restent sans suite.

Si ces nouvelles données laissent entrevoir un espoir pour certaines familles, elles soulignent aussi l’ampleur des dysfonctionnements administratifs. Entre erreurs de gestion et réalité des violences, la crise des disparitions au Mexique demeure un défi majeur pour les autorités.