Un loup en fuite en Corée du Sud devient viral et mobilise jusqu’au président

Un loup échappé d’un zoo en Corée du Sud a provoqué une mobilisation inhabituelle ces derniers jours, mêlant inquiétude des autorités, engouement populaire et emballement sur les réseaux sociaux.

L’animal, baptisé Neukgu, un mâle d’environ deux ans pesant près de 35 kilos, s’est enfui mercredi du zoo O-World de Daejeon après avoir creusé sous une clôture. Pendant trois jours, il est resté introuvable, attirant l’attention du public et des médias.

Face aux risques potentiels, une école primaire située à proximité a été fermée par mesure de précaution. Les autorités ont déployé d’importants moyens pour retrouver l’animal, mobilisant plus d’une centaine de personnes, dont des policiers, des pompiers et des militaires.

Des drones équipés de caméras thermiques ont également été utilisés pour tenter de localiser le loup, illustrant l’ampleur des recherches engagées.

L’affaire a rapidement pris une dimension inattendue sur internet, où le loup est devenu un phénomène viral. Un mème s’est répandu massivement et une cryptomonnaie inspirée de l’animal a même vu le jour, témoignant de l’enthousiasme parfois décalé suscité par l’événement.

La situation a également attiré l’attention du président Lee Jae Myung, qui a appelé publiquement les autorités à garantir une issue sécurisée, soulignant les préoccupations liées à la sécurité publique.

Entre mobilisation des secours et phénomène viral, cet incident inhabituel illustre la manière dont un fait divers peut rapidement prendre une dimension nationale, voire mondiale, à l’ère des réseaux sociaux.