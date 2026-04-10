Hongrie : une campagne coordonnée pro-Orbán sur Telegram inquiète à la veille du scrutin

À l’approche des élections législatives en Hongrie, une étude met en lumière une vaste diffusion de messages pro-gouvernementaux sur l’application Telegram, alimentant les craintes d’une campagne d’influence organisée.

Selon les analyses de la société Vox Harbor, des vagues de publications coordonnées ont été identifiées, avec des contenus similaires diffusés simultanément sur plusieurs canaux, suggérant une stratégie structurée visant à influencer l’opinion publique.

Une part importante de ces messages serait liée à des acteurs russes ou affiliés à la Russie, selon l’étude, bien que Moscou ait déjà rejeté par le passé les accusations d’ingérence dans les processus électoraux étrangers.

Les publications en question mettent en garde contre les conséquences d’une éventuelle défaite du Premier ministre Viktor Orbán, au pouvoir depuis 16 ans, en insistant sur les risques politiques et économiques pour le pays.

Cette offensive numérique intervient dans un contexte électoral tendu, alors que les sondages donnent l’opposition en tête, menée par Peter Magyar, ancien allié du pouvoir devenu rival.

L’opposition accuse le parti Fidesz de Viktor Orbán de mener une campagne de désinformation massive, combinant médias traditionnels, réseaux sociaux et contenus générés par intelligence artificielle pour influencer les électeurs.

De leur côté, les partisans du Premier ministre affirment qu’ils ne font que présenter des faits et dénoncent à leur tour une supposée campagne de propagande soutenue par l’Union européenne.

Ce climat de suspicion s’inscrit dans un contexte plus large de préoccupations occidentales concernant les opérations d’influence en ligne, notamment attribuées à la Russie.

À la veille d’un scrutin crucial, ces révélations soulignent les enjeux croissants liés à la désinformation et à l’intégrité des processus démocratiques en Europe.