Tensions Chine-Japon : Pékin exige des sanctions après une intrusion dans son ambassade à Tokyo

La Chine a demandé au Japon de punir sévèrement un officier militaire accusé d’avoir pénétré dans son ambassade à Tokyo, un incident qui ravive les tensions entre les deux pays.

Le suspect, identifié comme Kodai Murata, aurait escaladé le mur de l’ambassade en étant armé d’un couteau, avant d’être interpellé par les autorités japonaises.

Pékin a dénoncé un acte ayant « gravement menacé la sécurité » de son personnel diplomatique et exigé une enquête approfondie ainsi que des explications officielles de la part de Tokyo.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a également pointé du doigt des influences d’idéologies d’extrême droite et un climat de « néo-militarisme » au Japon.

Du côté japonais, le gouvernement a qualifié l’incident de « regrettable » et assuré que des mesures seraient prises pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise.

Les autorités ont notamment renforcé la sécurité autour de l’ambassade, tandis que l’enquête policière se poursuit.

Cet épisode intervient dans un contexte déjà tendu entre les deux puissances asiatiques, marqué par des différends territoriaux et des rivalités stratégiques.

Il souligne la fragilité des relations diplomatiques sino-japonaises, où le moindre incident peut rapidement prendre une dimension politique.