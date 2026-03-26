Myanmar : la pénurie de diesel menace la production de riz

Les agriculteurs du Myanmar sont confrontés à de graves difficultés pour se procurer du diesel, en raison des perturbations mondiales liées au conflit impliquant l’Iran.

Cette pénurie affecte directement les riziculteurs, fortement dépendants du carburant pour faire fonctionner leurs machines agricoles, notamment en pleine saison de production.

Face à la rareté du diesel, de nombreux agriculteurs se tournent vers le marché noir, où les prix sont nettement plus élevés, aggravant leurs coûts de production.

Dans les grandes villes comme Yangon, de longues files d’attente se forment devant les stations-service, où le carburant est rationné.

La crise énergétique a également des répercussions sur d’autres secteurs, certaines compagnies aériennes ayant été contraintes de suspendre des vols faute de carburant.

Selon le Programme alimentaire mondial, si la situation perdure, les coûts de production agricole pourraient doubler, menaçant la sécurité alimentaire du pays.

Cette situation met en lumière la dépendance du Myanmar aux importations de carburant et sa vulnérabilité face aux chocs géopolitiques internationaux.

Elle illustre aussi les conséquences concrètes du conflit au Moyen-Orient sur les économies les plus fragiles, bien au-delà de la région concernée.