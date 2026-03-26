Philippines : Manille négocie avec Washington pour importer du pétrole malgré les sanctions

Les Philippines cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en énergie en négociant avec les États-Unis des dérogations permettant d’importer du pétrole depuis des pays sous sanctions.

Le gouvernement philippin, dirigé par Ferdinand Marcos Jr., a décrété un état d’urgence énergétique face aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient, qui perturbe fortement les flux mondiaux de pétrole.

L’ambassadeur des Philippines à Washington a indiqué que des discussions étaient en cours avec le Département d’État américain afin d’obtenir des exemptions. Toutes les options sont étudiées, y compris des importations potentielles en provenance de pays comme l’Iran ou le Venezuela.

Fortement dépendant des importations, l’archipel dispose actuellement d’environ 45 jours de réserves de carburant. Les autorités cherchent donc à diversifier rapidement leurs sources d’approvisionnement pour éviter une crise plus profonde.

La hausse des prix du carburant commence déjà à peser sur l’économie et alimente les inquiétudes, notamment dans le secteur des transports.

Cette initiative illustre la gravité de la crise énergétique provoquée par les tensions géopolitiques, mais aussi la volonté de Manille de s’adapter en contournant certaines contraintes diplomatiques.

Elle met également en lumière la position délicate des pays importateurs, contraints de jongler entre leurs besoins énergétiques et les équilibres internationaux.