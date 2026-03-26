Indonésie : Roblox adapte sa plateforme pour se conformer aux restrictions sur les mineurs

La plateforme de jeux en ligne Roblox va introduire de nouvelles mesures de contrôle en Indonésie afin de respecter les règles strictes imposées aux réseaux sociaux pour les mineurs.

Ces ajustements concernent principalement les utilisateurs de moins de 16 ans, avec un renforcement des systèmes de modération des contenus et des communications.

L’objectif est de limiter les interactions à risque et de mieux encadrer l’expérience des jeunes joueurs sur la plateforme.

Cette décision intervient dans un contexte où l’Indonésie durcit sa régulation des services numériques, notamment pour protéger les enfants face aux dangers potentiels des réseaux sociaux.

Pour éviter un blocage dans le pays, Roblox a donc choisi d’adapter ses fonctionnalités aux exigences locales.

Le responsable de la sécurité de l’entreprise a indiqué que ces mesures visaient à garantir un environnement plus sûr pour les utilisateurs les plus jeunes.

Cette évolution illustre la pression croissante exercée par certains États sur les plateformes numériques, contraintes de se conformer à des réglementations nationales de plus en plus strictes.

Elle souligne également les enjeux liés à la protection des mineurs en ligne, au cœur des débats sur la régulation du numérique à l’échelle mondiale.