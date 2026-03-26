Forum de Boao : la Chine appelle au multilatéralisme face aux tensions mondiales

Le haut dirigeant chinois Zhao Leji a appelé à privilégier le dialogue et la coopération internationale lors de son discours au Forum de Boao, grand rendez-vous économique en Asie.

Dans un contexte marqué par les conflits géopolitiques, il a dénoncé la montée de « l’unilatéralisme » et des politiques de puissance, estimant qu’elles constituent des menaces croissantes pour la stabilité mondiale.

Sans citer de pays en particulier, Zhao Leji a exhorté les États à régler leurs différends par des moyens pacifiques et à privilégier des solutions politiques.

Sur le plan économique, il a réaffirmé la volonté de la Chine de soutenir la croissance mondiale, notamment en stimulant la consommation intérieure.

Pékin entend également poursuivre l’ouverture de son marché aux entreprises étrangères, en garantissant un « traitement national » aux investisseurs internationaux.

Ce message s’inscrit dans la continuité des engagements du Premier ministre Li Qiang, qui avait déjà défendu une économie chinoise plus ouverte lors d’un précédent forum.

Le Forum de Boao, souvent comparé au Forum de Davos, a réuni plusieurs dirigeants internationaux, dont le Premier ministre singapourien Lawrence Wong.

Cette édition intervient dans un contexte tendu, marqué notamment par la guerre en Iran, qui a conduit certains responsables, comme le Premier ministre sud-coréen, à intervenir à distance.

À travers ce discours, la Chine cherche à se positionner comme un acteur stabilisateur et un moteur de la coopération économique mondiale.