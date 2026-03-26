Ukraine : deux morts à Kharkiv, des infrastructures stratégiques touchées sur le Danube

De nouvelles frappes russes ont fait au moins deux morts dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, confirmant l’intensité persistante du conflit.

Une femme blessée lors d’une attaque dans la ville de Kharkiv a succombé à ses blessures, tandis qu’un homme a été tué par un drone alors qu’il se trouvait dans sa voiture près de la frontière.

Au total, neuf personnes ont également été blessées lors de frappes visant plusieurs quartiers de la ville, régulièrement ciblée en raison de sa proximité avec la Russie.

Par ailleurs, une attaque a visé le port d’Izmail, situé sur le Danube dans le sud-ouest du pays, endommageant des infrastructures portuaires et énergétiques.

Ce site est stratégique pour l’exportation de marchandises ukrainiennes, notamment les céréales, ce qui renforce l’impact économique de ces frappes.

Du côté russe, les autorités de la région de Belgorod ont également fait état de victimes après des attaques de drones attribuées à l’Ukraine, faisant au moins deux morts.

Ces échanges de frappes illustrent la poursuite d’un conflit de haute intensité, marqué par des attaques de part et d’autre de la frontière.

Ils soulignent également la vulnérabilité des infrastructures civiles et énergétiques, devenues des cibles majeures dans cette guerre prolongée.

La situation sécuritaire reste ainsi extrêmement tendue, avec des conséquences humaines et économiques qui continuent de s’aggraver.