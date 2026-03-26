Corée du Sud : un trafiquant présumé extradé après avoir dirigé son réseau depuis une prison

Les autorités sud-coréennes ont arrêté un homme soupçonné d’être un important trafiquant de drogue, accusé d’avoir dirigé un réseau criminel depuis une prison aux Philippines.

Park Wang-yeol, qui purgeait une peine de 60 ans pour un triple homicide, a été extradé temporairement vers la Corée du Sud afin d’y être interrogé dans le cadre de cette affaire.

Son transfert a été rendu possible après une demande du président sud-coréen Lee Jae-myung auprès de son homologue philippin Ferdinand Marcos Jr..

Grâce à un accord entre les deux pays, sa peine aux Philippines a été suspendue le temps de l’enquête menée à Séoul.

Selon les autorités, Park aurait coordonné depuis sa cellule un réseau de trafic de stupéfiants, en collaboration avec des complices en Corée du Sud.

Des médias locaux évoquent un trafic de grande ampleur, portant notamment sur des quantités importantes de méthamphétamine destinées au marché sud-coréen.

Les autorités n’ont toutefois pas confirmé officiellement l’ampleur exacte de ce réseau ni sa valeur financière.

Cette affaire met en lumière la sophistication croissante des réseaux criminels internationaux, capables d’opérer même depuis des établissements pénitentiaires.

Elle intervient alors que la Corée du Sud fait face à une hausse de la consommation de drogues, malgré une législation stricte et une intensification des efforts de lutte contre le trafic.