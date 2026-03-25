Italie : Meloni mise sur l’Algérie pour sécuriser ses approvisionnements en gaz

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé que l’Italie espérait augmenter ses importations de gaz en provenance de Algérie, dans un contexte de tensions sur les marchés énergétiques.

Lors d’une visite à Alger, elle a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune afin de renforcer la coopération énergétique entre les deux pays.

Cette démarche intervient alors que l’Italie fait face à des perturbations dans ses approvisionnements en gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar, qui représentaient auparavant environ 10 % de sa consommation annuelle.

Rome cherche ainsi à diversifier ses sources d’énergie pour sécuriser son approvisionnement, dans un contexte international marqué par la hausse des prix et les incertitudes liées aux conflits.

Le groupe énergétique Eni joue un rôle central dans ce partenariat avec l’Algérie, déjà l’un des principaux fournisseurs de gaz de l’Italie.

Ce rapprochement illustre la réorientation stratégique de plusieurs pays européens vers l’Afrique du Nord pour garantir leur sécurité énergétique.

Il s’inscrit également dans une dynamique plus large de recomposition des flux énergétiques mondiaux, sous l’effet des tensions géopolitiques et des crises d’approvisionnement.