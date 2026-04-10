Panama tente d’apaiser ses relations avec la Chine après des tensions liées aux ports

Le président du Panama, José Raúl Mulino, a cherché jeudi à calmer les tensions avec la Chine, adoptant un ton conciliant après des frictions récentes liées au secteur maritime et portuaire.

Ces tensions sont apparues après une décision judiciaire panaméenne ayant conduit à la perte de concessions portuaires détenues par le groupe chinois CK Hutchison. En réaction, des responsables panaméens avaient évoqué une multiplication des inspections de navires battant pavillon panaméen dans des ports chinois, perçues comme des mesures de rétorsion.

José Raúl Mulino a toutefois minimisé ces préoccupations, affirmant que ces contrôles restaient courants dans le transport maritime international. Il a également souligné que des pratiques similaires étaient observées dans d’autres grands registres maritimes, comme ceux du Libéria ou des Îles Marshall.

« Nous ne souhaitons pas avoir de problème avec la Chine », a déclaré le président lors d’une visite au port de Balboa, près du canal de Panama. Il a exprimé l’espoir d’un retour rapide à des relations politiques normales entre les deux pays.

Cette déclaration intervient après que le ministre panaméen des Affaires étrangères a publiquement évoqué un lien entre les inspections chinoises et la décision de justice concernant CK Hutchison, ce qui avait contribué à tendre les relations diplomatiques.

Le groupe chinois a par ailleurs engagé une procédure d’arbitrage d’environ 2 milliards de dollars après la perte de ses concessions portuaires, ajoutant une dimension économique et juridique au différend.

Dans ce contexte, les autorités panaméennes semblent privilégier la désescalade afin de préserver leurs relations commerciales avec la Chine, partenaire économique majeur, tout en gérant les conséquences d’un contentieux sensible.

Alors que les tensions restent palpables, l’attitude conciliatrice de José Raúl Mulino pourrait ouvrir la voie à une normalisation progressive des relations entre Panama et Pékin.