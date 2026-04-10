Cuba appelle Washington à un dialogue « sans conditions » sur fond de tensions persistantes

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a appelé les États-Unis à engager un dialogue sans exiger de changements politiques à La Havane, dans une interview accordée à NBC News. Cette déclaration intervient dans un contexte de relations toujours tendues entre les deux pays.

Selon Miguel Díaz-Canel, Cuba a demandé à l’administration du président Donald Trump d’ouvrir des discussions sans condition préalable, notamment sans exiger de transformation du système politique cubain. Une position qui reflète la ligne constante du gouvernement cubain face aux pressions américaines.

Le chef de l’État a également insisté sur la légitimité de son pouvoir, affirmant que son leadership reposait sur un mandat du peuple cubain. Il a rejeté toute idée de remise en cause du régime en place.

« L’idée que des révolutionnaires puissent renoncer et démissionner ne fait pas partie de notre vocabulaire », a-t-il déclaré, soulignant la détermination des autorités cubaines à maintenir leur orientation politique.

Cette prise de position illustre les divergences persistantes entre Washington et La Havane, notamment sur les questions de gouvernance et de droits politiques. Les États-Unis ont régulièrement conditionné un éventuel rapprochement à des réformes internes à Cuba.

Malgré ces tensions, l’appel au dialogue pourrait être interprété comme une tentative d’ouverture diplomatique, dans un contexte international marqué par de multiples crises.

Toutefois, l’absence de compromis sur les conditions de négociation laisse planer une incertitude sur la possibilité d’une reprise effective des discussions entre les deux pays.