Nigel Farage affiche ses ambitions pour le Royaume-Uni en promettant de rompre avec « l’ancien ordre » politique, alors que son parti Reform UK gagne du terrain dans les sondages.

Le leader populiste, figure centrale du Brexit, estime que le pays entre dans une nouvelle ère politique. Il mise sur une dynamique similaire à celle qui avait conduit à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pour espérer atteindre le pouvoir, potentiellement d’ici les prochaines élections prévues avant 2029.

Reform UK a commencé à détailler son programme, qui inclut des mesures controversées telles que des expulsions massives de migrants, la remise en cause de certains traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et une réduction significative de l’aide au développement.

Farage revendique une volonté de « démanteler l’establishment » et de s’opposer à ce qu’il qualifie d’idéologie « woke », dans un discours destiné à séduire une partie de l’électorat en quête de rupture politique.

Porté par une progression notable dans les intentions de vote, son parti devancerait actuellement le Parti travailliste du Premier ministre Keir Starmer dans plusieurs enquêtes d’opinion, renforçant sa crédibilité politique.

Le dirigeant britannique affirme également bénéficier d’une reconnaissance croissante à l’international, évoquant un accueil plus favorable lors du forum économique de Davos, où il dit avoir suscité un intérêt accru parmi les décideurs.

Malgré cette dynamique, Reform UK reste une force clivante, et Farage devra convaincre au-delà de son socle électoral pour espérer transformer cet élan en victoire électorale.

Son projet politique, axé sur la rupture et la souveraineté, s’inscrit dans une tendance plus large de montée des mouvements populistes en Europe, dans un contexte de recomposition des équilibres politiques traditionnels.