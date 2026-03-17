Le président colombien Gustavo Petro a annoncé que des bombardements survenus à la frontière avec l’Équateur ont fait 27 morts, des victimes décrites comme « carbonisées », dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays.

Sur le réseau social X, le chef de l’État colombien a affirmé que ces frappes n’avaient pas été ordonnées par les forces de sécurité colombiennes. « Je n’ai pas donné cet ordre », a-t-il déclaré, prenant ses distances avec ces opérations meurtrières.

De son côté, le président équatorien Daniel Noboa a indiqué que son pays menait des bombardements sur son propre territoire, visant des groupes liés au narcotrafic. Cette déclaration suggère que les frappes pourraient être liées à des opérations équatoriennes contre des organisations criminelles actives dans cette zone frontalière sensible.

La région concernée est connue pour être un foyer de trafic de drogue et d’activités de groupes armés, rendant la situation particulièrement volatile.

Ces événements soulèvent des inquiétudes quant à une possible escalade diplomatique entre Bogota et Quito, alors que les circonstances exactes des bombardements restent floues.

Les autorités colombiennes semblent chercher à éviter toute implication directe, tandis que l’Équateur assume des opérations militaires ciblées sur son territoire.

Ce nouvel épisode met en lumière la complexité de la lutte contre les réseaux criminels transfrontaliers en Amérique latine, où les opérations sécuritaires peuvent rapidement avoir des répercussions régionales.

Les enquêtes devraient permettre de déterminer les responsabilités exactes et d’éclaircir les circonstances de ces frappes meurtrières.