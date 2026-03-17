La Première ministre italienne Giorgia Meloni a choisi un canal de communication inédit pour défendre sa réforme de la justice : un podcast animé par un rappeur populaire, dans le but de toucher un électorat jeune à quelques jours d’un référendum décisif.

Les Italiens sont appelés à se prononcer les 22 et 23 mars sur un projet controversé de réforme du système judiciaire. Le gouvernement affirme vouloir moderniser les institutions, tandis que l’opposition dénonce un risque de mise sous contrôle des procureurs par l’exécutif.

Dans ce contexte, Giorgia Meloni a participé à l’émission « Pulp », un podcast très suivi sur YouTube, animé notamment par le rappeur Fedez. L’objectif est clair : mobiliser un public souvent moins engagé politiquement, alors que la participation pourrait être déterminante pour l’issue du scrutin.

Après être restée relativement discrète en début de campagne, la cheffe du gouvernement multiplie désormais les interventions médiatiques pour encourager un vote en faveur du « oui ». Elle a également abordé des sujets plus larges dans ce podcast, notamment la guerre en Iran et les enjeux de sécurité.

Meloni a par ailleurs affirmé qu’elle ne démissionnerait pas en cas de défaite, tout en mettant en garde contre un rejet du texte motivé par une opposition personnelle à son gouvernement.

Ce référendum constitue un test politique majeur pour sa coalition de droite avant les élections générales prévues en 2027, dans un contexte de forte polarisation.

En investissant les formats numériques et les figures populaires de la culture contemporaine, la dirigeante italienne illustre l’évolution des stratégies politiques, de plus en plus tournées vers les plateformes en ligne pour influencer l’opinion publique.