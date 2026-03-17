La poursuite de la guerre en Iran pourrait provoquer une aggravation majeure de la crise alimentaire mondiale, avec jusqu’à 45 millions de personnes supplémentaires menacées de famine aiguë d’ici juin, selon une analyse du Programme alimentaire mondial (PAM).

D’après l’organisation onusienne, le conflit, déclenché fin février par les frappes américano-israéliennes contre l’Iran, perturbe fortement les chaînes d’approvisionnement humanitaires et commerciales. Plusieurs routes essentielles pour l’acheminement de l’aide ont été bloquées ou ralenties, compromettant l’accès aux populations les plus vulnérables.

Cette situation entraîne également une hausse des prix des denrées alimentaires, du pétrole et des coûts de transport maritime. Selon Carl Skau, directeur exécutif adjoint du PAM, ces facteurs combinés pourraient faire basculer des dizaines de millions de personnes supplémentaires dans l’insécurité alimentaire.

Si ces projections se confirment, le nombre total de personnes confrontées à la faim dans le monde dépasserait le record actuel de 319 millions, atteignant un niveau jamais observé.

Le PAM souligne également que ses propres coûts opérationnels ont fortement augmenté, avec une hausse de 18 % des frais d’expédition depuis le début du conflit. Certaines routes ont dû être modifiées, allongeant les délais et compliquant les livraisons.

À ces difficultés logistiques s’ajoute un contexte financier tendu : plusieurs pays donateurs réorientent leurs budgets vers les dépenses militaires, réduisant les ressources disponibles pour l’aide humanitaire.

L’organisation met en garde contre une détérioration rapide de la situation si les hostilités se poursuivent, appelant à une désescalade urgente pour éviter une crise alimentaire mondiale d’ampleur.

Cette alerte illustre les conséquences indirectes des conflits géopolitiques, dont les effets dépassent largement les zones de combat pour toucher des populations déjà fragilisées à travers le monde.