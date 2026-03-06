Le gouvernement danois a averti que les votes par correspondance envoyés par les électeurs résidant à l’étranger pourraient ne pas arriver à temps pour les élections législatives prévues le 24 mars, en raison des perturbations du transport international liées au conflit au Moyen-Orient.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère danois des Affaires étrangères a indiqué qu’il ne pouvait garantir la livraison dans les délais des bulletins envoyés depuis certaines régions du monde touchées par la crise actuelle.

La guerre en Iran a en effet provoqué d’importantes perturbations du trafic aérien international, avec la fermeture de plusieurs plateformes aéroportuaires majeures du Moyen-Orient, notamment celles de Dubaï, Doha et Abou Dabi. Ces hubs jouent habituellement un rôle central dans le transport de passagers et de fret entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe.

Ces perturbations pourraient retarder l’acheminement du courrier international, y compris les votes envoyés par les citoyens danois vivant à l’étranger.

Selon le ministère, le problème concerne particulièrement les bulletins envoyés depuis les pays du Moyen-Orient, mais pourrait également affecter des votes expédiés depuis certains pays d’Asie, dont le courrier transite généralement par cette région avant d’arriver en Europe.

Les autorités danoises n’ont pas précisé combien d’électeurs sont concernés par ce vote depuis l’étranger, mais elles reconnaissent que la situation pourrait avoir un impact sur la participation de certains citoyens au scrutin.