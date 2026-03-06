Des combats ont éclaté vendredi entre les forces pakistanaises et afghanes le long de leur frontière commune, tandis que l’Organisation des Nations unies a indiqué que les violences avaient déjà provoqué le déplacement de plus de 100 000 personnes.

Selon les autorités locales et des responsables humanitaires, des échanges de tirs ont été signalés à des dizaines d’endroits le long de la frontière entre les deux pays. Les deux camps affirment que des postes frontaliers ont été visés par des frappes et que les combats se poursuivent.

L’ONU a déclaré que plus de 115 000 personnes avaient été déplacées en Afghanistan depuis le début des affrontements, tandis qu’environ 3 000 habitants ont également été contraints de quitter leurs foyers du côté pakistanais de la frontière.

Dans l’est de l’Afghanistan, notamment dans la province de Nangarhar, des familles déplacées ont installé des abris de fortune après avoir fui les zones de combat. Des organisations humanitaires tentent d’apporter une assistance d’urgence, mais les besoins restent importants.

Malgré l’intensité des affrontements, aucune discussion n’est actuellement prévue entre les deux gouvernements pour tenter de désamorcer la crise, selon un porte-parole du gouvernement pakistanais.

Les tensions entre Islamabad et les autorités afghanes se sont aggravées ces derniers mois autour de la sécurité frontalière et de la présence de groupes armés dans la région, faisant craindre une nouvelle escalade entre les deux voisins.