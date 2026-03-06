La Russie et l’Ukraine ont procédé vendredi à un nouvel échange de prisonniers de guerre, libérant chacune 300 militaires au deuxième jour d’un accord d’échange conclu entre les deux pays.

Il s’agit du deuxième échange de prisonniers réalisé en 2026. La veille, Kiev et Moscou avaient déjà libéré chacune 200 soldats dans le cadre de ce processus qui s’étale sur deux jours.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les soldats ukrainiens libérés avaient combattu sur plusieurs fronts majeurs du conflit, notamment dans les régions de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijia, Kherson et Marioupol.

La plupart des militaires libérés étaient détenus depuis plus d’un an, et certains étaient prisonniers depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022.

Zelensky a également indiqué que deux civils ukrainiens avaient été rapatriés lors de cet échange.

De son côté, le ministère russe de la Défense a précisé que les États-Unis et les Émirats arabes unis avaient joué un rôle de médiation dans l’organisation de cet échange de prisonniers.

Malgré l’impasse persistante dans les négociations visant à mettre fin à la guerre, les deux camps continuent d’organiser régulièrement des échanges de prisonniers, l’un des rares domaines de coopération humanitaire depuis le début du conflit.