La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a annoncé mercredi qu’une réforme de la principale loi minière du pays serait présentée dans les prochains jours au Parlement, après une rencontre à Caracas avec le secrétaire américain à l’Intérieur, Doug Burgum.

Les deux responsables ont salué la volonté commune de développer la coopération dans le secteur des minéraux et d’encourager les investissements étrangers dans ce domaine stratégique.

Doug Burgum, qui dirige également le Conseil national américain pour la domination énergétique, s’est rendu au Venezuela accompagné de plus d’une vingtaine d’entreprises minières américaines. Selon lui, ces sociétés pourraient représenter plusieurs milliards de dollars d’investissements et la création de milliers d’emplois bien rémunérés dans le pays sud-américain.

La réforme envisagée vise notamment à moderniser la législation minière afin de faciliter l’arrivée de capitaux étrangers et de stimuler l’exploitation des ressources naturelles du Venezuela.

Le pays possède d’importantes réserves de minerais, dont l’or et d’autres ressources stratégiques, mais une grande partie de ce potentiel reste encore peu exploitée en raison d’un cadre réglementaire jugé contraignant par les investisseurs.