Le secrétaire américain à l’Intérieur Doug Burgum a rencontré mercredi la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, lors d’une visite à Caracas consacrée notamment aux perspectives d’investissement dans le secteur minier du pays.

La rencontre s’est tenue au palais présidentiel de Miraflores et a été brièvement filmée par les médias. La représentante des États-Unis au Venezuela, Laura Dogu, ainsi que le ministre vénézuélien de l’Intérieur, Diosdado Cabello, étaient également présents.

Doug Burgum était arrivé plus tôt dans la journée dans le pays sud-américain, dans un contexte où les autorités vénézuéliennes étudient des modifications de leur réglementation minière afin d’attirer davantage d’investissements étrangers.

Avant son entretien avec Delcy Rodriguez, le responsable américain avait rencontré des dirigeants de sociétés minières étrangères, selon des sources proches du dossier.

Le Venezuela dispose d’importantes ressources naturelles, notamment en or et en autres minéraux stratégiques, et cherche à relancer l’exploitation de ces richesses dans le cadre de réformes destinées à dynamiser son économie.