La décision du Hezbollah d’entrer dans le conflit au Moyen-Orient pour soutenir l’Iran a accentué son isolement politique au Liban, alors que le pays se retrouve entraîné dans une nouvelle confrontation militaire avec Israël.

Selon plusieurs sources, l’attaque menée par le mouvement chiite contre Israël a été décidée par un cercle restreint de dirigeants du Hezbollah, prenant de court même certains responsables du groupe. Cette décision a déclenché une riposte israélienne et provoqué une nouvelle escalade militaire sur le territoire libanais.

L’initiative du Hezbollah aurait également provoqué des tensions avec certains de ses partenaires politiques au Liban, notamment son principal allié sur la scène nationale. Cette rupture souligne les divisions persistantes au sein du pays sur la question du statut du Hezbollah et de son arsenal militaire.

Depuis des décennies, le mouvement est à la fois un acteur politique majeur au Liban et une force militaire régionale soutenue par l’Iran. Mais son implication directe dans le conflit actuel renforce les critiques internes, certains responsables estimant que ses décisions militaires entraînent le pays dans des guerres dont il ne contrôle pas les conséquences.

Sur le terrain, les frappes israéliennes ont déjà provoqué des destructions et alimentent les craintes de nouveaux déplacements de population. Parmi les partisans du Hezbollah eux-mêmes, certains redoutent une intensification du conflit qui pourrait aggraver la crise économique et humanitaire que traverse déjà le Liban.