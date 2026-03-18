Le Congrès du Salvador a approuvé une réforme constitutionnelle autorisant les peines de prison à perpétuité, marquant un tournant majeur dans la politique pénale du pays.

Cette mesure s’inscrit dans la stratégie du président Nayib Bukele, qui mène depuis plusieurs années une offensive contre les gangs criminels, responsables d’une grande partie de la violence dans le pays.

La réforme permet désormais d’imposer des peines à vie pour des crimes graves tels que le meurtre, le viol ou encore le terrorisme. Jusqu’à présent, bien que des condamnations de plus de 100 ans aient été prononcées, la durée effective de détention était plafonnée à 60 ans.

Avec cette modification constitutionnelle, les autorités entendent renforcer l’effet dissuasif du système judiciaire et afficher une fermeté accrue face à la criminalité organisée.

Cette évolution intervient dans un contexte où la politique sécuritaire de Nayib Bukele, largement soutenue dans le pays, a été critiquée à l’international, notamment pour ses atteintes aux droits fondamentaux et les conditions de détention.

La réforme devrait ainsi relancer le débat entre efficacité sécuritaire et respect des droits humains, alors que le Salvador poursuit sa transformation sous un modèle de gouvernance de plus en plus autoritaire.