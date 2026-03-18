Le président américain Donald Trump a annoncé le report de son déplacement prévu à Pékin, initialement programmé fin mars, en raison de la guerre en Iran qui mobilise désormais l’essentiel de l’attention de Washington.

Cette visite, qui devait marquer une étape importante dans la relance du dialogue entre les États-Unis et la Chine, a été repoussée de plusieurs semaines. Donald Trump a indiqué que le voyage pourrait avoir lieu « dans environ cinq ou six semaines », sans qu’une nouvelle date précise ne soit arrêtée.

Le report intervient alors que le conflit au Moyen-Orient redéfinit les priorités de la politique étrangère américaine. La guerre contre l’Iran accapare les ressources diplomatiques et militaires des États-Unis, reléguant au second plan les efforts de normalisation avec Pékin.

Ce déplacement était particulièrement attendu dans un contexte de tensions économiques persistantes entre les deux premières puissances mondiales. Il devait notamment permettre de relancer les négociations commerciales et de stabiliser les relations bilatérales.

Du côté chinois, les autorités ont confirmé que les échanges se poursuivaient avec Washington concernant l’organisation de cette rencontre, tout en restant prudentes sur le calendrier.

Au-delà de l’aspect diplomatique, ce report accentue l’incertitude sur les marchés internationaux. La guerre en Iran a déjà provoqué une hausse des prix de l’énergie et ravivé les inquiétudes autour de la sécurité des routes maritimes, notamment dans le détroit d’Ormuz.

Dans ce contexte, la relation sino-américaine reste suspendue aux évolutions du conflit au Moyen-Orient, qui continue de peser sur l’équilibre économique et géopolitique mondial.