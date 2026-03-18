Le gouvernement néo-zélandais s’apprête à présenter un projet de loi visant à renforcer les règles en matière d’immigration, dans un contexte de préoccupations croissantes liées à la criminalité et aux abus du système.

La ministre de l’Immigration, Erica Stanford, a indiqué que ces réformes visaient à doter les autorités d’outils « proportionnés » pour mieux gérer les risques, tout en maintenant un système jugé équitable et efficace.

Parmi les principales mesures envisagées, la période pendant laquelle un résident peut être expulsé pour une infraction grave serait portée de 10 à 20 ans. Le texte prévoit également un durcissement des sanctions contre l’exploitation des migrants, avec une peine maximale relevée de sept à dix ans de prison.

Le projet de loi entend aussi élargir les pouvoirs des autorités pour agir contre les personnes ayant fourni des informations fausses ou trompeuses lors de leur demande d’immigration ou d’asile.

Parallèlement, le gouvernement souhaite permettre la prise en compte des crimes graves commis sur le territoire néo-zélandais lors de l’examen des demandes de statut de réfugié.

Le texte doit encore être examiné par le Parlement, mais son adoption semble probable, le gouvernement disposant d’une majorité. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large observée à l’échelle mondiale, où plusieurs pays durcissent leurs politiques migratoires sous la pression des enjeux sécuritaires et politiques.