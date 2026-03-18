Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz doivent évoquer le programme d’avion de combat européen FCAS lors d’une rencontre en marge d’un sommet de l’Union européenne, sur fond de tensions croissantes autour du projet.

Lancé en 2017 par la France et l’Allemagne, puis rejoint par l’Espagne, ce programme ambitieux vise à développer un système de combat aérien du futur. Mais il se retrouve aujourd’hui fragilisé par des désaccords industriels majeurs.

Au cœur du conflit, une rivalité entre Dassault Aviation et Airbus sur la répartition du contrôle et des responsabilités dans ce projet estimé à environ 100 milliards d’euros. Ce différend public menace désormais la poursuite même du programme.

Si l’entourage d’Emmanuel Macron a confirmé une rencontre avec Friedrich Merz, il n’a pas précisé si le FCAS serait officiellement à l’ordre du jour. Côté allemand, une source gouvernementale indique toutefois que le dossier figure bien parmi les sujets de discussion.

L’enjeu dépasse largement le cadre industriel. Un échec du FCAS pourrait entraîner une recomposition de l’industrie de défense européenne et affaiblir les ambitions du continent en matière d’autonomie stratégique.

Alors que les tensions persistent entre les principaux acteurs du projet, la rencontre entre les dirigeants français et allemand pourrait s’avérer déterminante pour tenter de débloquer la situation et relancer la coopération européenne dans le domaine de la défense.