L’Australie a annoncé que trois vols commerciaux supplémentaires étaient prévus jeudi au départ des Émirats arabes unis afin de permettre à des Australiens bloqués au Moyen-Orient de rentrer chez eux, après le déclenchement du conflit impliquant l’Iran.

Les premiers passagers australiens coincés dans la région ont pu regagner leur pays dans la nuit, mais des milliers d’autres restent bloqués en raison des perturbations massives du trafic aérien.

Le trafic commercial demeure fortement perturbé dans une grande partie du Moyen-Orient. Plusieurs grands aéroports du Golfe, dont celui de Dubaï – le plus fréquenté au monde pour les passagers internationaux – sont restés largement fermés pour un cinquième jour consécutif.

Cette situation constitue la plus importante perturbation du transport aérien international depuis la pandémie de COVID-19.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a toutefois averti que ces vols restaient incertains en raison de la situation sécuritaire dans la région.

« La situation pourrait évoluer très rapidement s’il y a de nouvelles activités militaires qui rendent les vols dangereux ; dans ce cas, ces vols ne seront évidemment pas assurés », a-t-elle déclaré à ABC News.

La ministre a souligné que les autorités opéraient dans un environnement extrêmement imprévisible, alors que la région est devenue une zone de conflit où la situation peut évoluer rapidement en fonction des développements militaires.