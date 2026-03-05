L’Iran dément avoir envoyé des messages aux États-Unis

Un responsable iranien a démenti les informations selon lesquelles Téhéran aurait envoyé des messages aux États-Unis dans le contexte du conflit actuel, a rapporté l’agence de presse iranienne Tasnim.

« Aucun message n’a été envoyé d’Iran aux États-Unis, et aucune réponse ne sera apportée aux messages américains. Les forces armées iraniennes se sont préparées à une longue guerre », a déclaré un responsable iranien cité par l’agence, sans être identifié.

Ces propos interviennent après un article du site d’information Axios affirmant que des responsables iraniens avaient transmis ces derniers jours des messages aux États-Unis, mais que Washington n’y avait pas répondu. Cette information reposait sur les déclarations d’un responsable américain et d’une autre source proche du dossier.

Le démenti iranien survient alors que les tensions restent très élevées au Moyen-Orient après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui ont déclenché des représailles iraniennes dans la région.

Les autorités iraniennes affirment se préparer à un conflit prolongé, tandis que la communauté internationale appelle à la désescalade pour éviter un élargissement de la guerre au Moyen-Orient.