La Maison Blanche a déclaré que le président américain Donald Trump suivait un traitement préventif pour une éruption cutanée apparue au niveau du cou, sans fournir davantage de détails sur son état de santé.

L’information intervient après la diffusion de photographies prises lundi montrant une marque rouge visible au-dessus du col de la chemise du président lors d’un événement organisé à la Maison-Blanche.

Interrogés par les journalistes, les responsables de la Maison Blanche ont confirmé que Trump recevait un traitement, mais ont refusé de préciser la nature exacte de l’éruption ou les médicaments utilisés.

La santé du président américain fait régulièrement l’objet d’une attention particulière en raison de son âge et de certaines apparitions publiques où des signes physiques ont suscité des interrogations.

La présidence n’a toutefois pas indiqué que cette affection cutanée avait un impact sur ses activités ou sur l’exercice de ses fonctions.