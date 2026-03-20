La Russie renforce la sécurité de ses responsables militaires après plusieurs attaques

La Russie a annoncé un renforcement des mesures de sécurité autour de ses hauts responsables militaires, à la suite d’une série d’assassinats et de tentatives d’assassinat que Moscou attribue à l’Ukraine.

Le directeur du service de sécurité FSB, Alexander Bortnikov, a indiqué que la protection des personnalités militaires serait renforcée face à ce qu’il décrit comme une menace croissante.

Parmi les incidents récents figure l’attaque contre le lieutenant-général Vladimir Alexeyev, haut responsable du renseignement militaire russe, qui a été grièvement blessé par balles à Moscou début février. Selon les autorités russes, il est désormais en voie de rétablissement.

Moscou accuse Kiev d’être à l’origine de ces opérations ciblées, des accusations que l’Ukraine rejette catégoriquement. Ces événements s’inscrivent dans un contexte de guerre prolongée entre les deux pays, marquée par une intensification des opérations clandestines et des actions ciblées.

Le renforcement de la sécurité pourrait inclure une protection accrue des déplacements, des résidences et des communications des responsables militaires, bien que les détails précis n’aient pas été rendus publics.

Cette évolution illustre la montée des tensions et la diversification des modes d’affrontement entre la Russie et l’Ukraine, au-delà du champ de bataille traditionnel.

Elle témoigne également d’une inquiétude croissante des autorités russes face à des attaques qui visent désormais directement les élites militaires sur leur propre territoire.