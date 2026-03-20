Royaume-Uni : Farage propose d’interdire les prières musulmanes de masse sur des sites historiques

Le leader du parti Reform UK, Nigel Farage, a déclaré qu’il interdirait les rassemblements de prière musulmane de masse à proximité de sites historiques britanniques s’il accédait au poste de Premier ministre.

Cette prise de position intervient après une polémique déclenchée par un événement de prière collective organisé à Trafalgar Square, à Londres. Nigel Farage a qualifié ce type de rassemblement de tentative « d’intimider et de dominer », estimant qu’ils pouvaient être perçus comme provocateurs.

Il a toutefois précisé ne pas vouloir interdire la pratique individuelle de la religion, mais viser spécifiquement les prières collectives dans certains lieux symboliques.

Cette déclaration s’inscrit dans un débat politique plus large au Royaume-Uni sur la place des manifestations religieuses dans l’espace public. Elle a été alimentée par des propos controversés d’un responsable conservateur, qui avait lui aussi critiqué cet événement, provoquant des tensions au sein du gouvernement.

Le Premier ministre Keir Starmer a d’ailleurs demandé le renvoi de ce responsable après ses déclarations, jugées inappropriées.

Nigel Farage, figure du Brexit et proche de Donald Trump, reste en tête des sondages selon plusieurs enquêtes d’opinion, ce qui donne un écho particulier à ses propositions.

Ses déclarations pourraient toutefois susciter de vives réactions, notamment de la part des défenseurs des libertés religieuses, qui pourraient y voir une mesure discriminatoire visant une communauté spécifique.

Ce débat illustre les tensions croissantes autour des questions d’identité, de religion et d’espace public dans la vie politique britannique.