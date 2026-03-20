Le Royaume-Uni recentre son aide internationale sur les zones de conflit au détriment de l’Afrique

Le Royaume-Uni a annoncé une réorientation de son aide internationale, privilégiant les pays touchés par des conflits au détriment d’une partie de ses financements en Afrique.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de réduction du budget d’aide publique, abaissé à 0,3 % du revenu national brut, contre 0,5 % auparavant. Ce redéploiement vise à financer une hausse des dépenses de défense, sous l’impulsion du gouvernement dirigé par Keir Starmer.

La ministre des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a précisé que les priorités seraient désormais les zones de crise humanitaire majeure, notamment le Soudan, l’Ukraine, le Liban et les territoires palestiniens.

Au total, environ 1,4 milliard de livres par an seront consacrés à ces régions au cours des trois prochaines années. En revanche, les financements destinés à d’autres pays, notamment en Afrique, seront réduits.

Le gouvernement britannique prévoit également de supprimer progressivement l’aide bilatérale à plusieurs pays du G20, à l’exception de la Turquie, en raison de son rôle dans l’accueil de réfugiés.

Cette réorientation suscite des inquiétudes parmi les organisations humanitaires, qui redoutent un impact négatif sur les programmes de développement à long terme, en particulier sur le continent africain.

Elle reflète toutefois un changement stratégique, Londres cherchant à concentrer ses ressources limitées sur les situations jugées les plus urgentes, dans un contexte international marqué par des conflits multiples et une pression accrue sur les budgets publics.