La Chine a affirmé qu’elle continuerait de soutenir l’intégration de Hong Kong dans le développement global du pays, selon un rapport officiel du gouvernement consulté jeudi.

Le document indique que Pékin veillera également à ce que Hong Kong soit « gouvernée plus efficacement conformément à la loi », une formulation qui s’inscrit dans la ligne politique adoptée par les autorités chinoises ces dernières années pour renforcer leur contrôle sur le territoire.

Le rapport souligne que Hong Kong, ainsi que Macao, doivent jouer un rôle accru dans la stratégie de développement nationale et contribuer davantage à la croissance économique et à l’intégration régionale de la Chine.

Pékin considère ces deux régions administratives spéciales comme des plateformes importantes pour le commerce, la finance et les échanges internationaux.

Cette orientation s’inscrit dans la stratégie plus large du gouvernement chinois visant à renforcer les liens économiques, politiques et institutionnels entre Hong Kong, Macao et le reste du pays, tout en consolidant leur rôle dans les projets de développement national.