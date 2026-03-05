La Chine prévoit d’augmenter ses dépenses militaires de 7 % en 2026, selon un rapport officiel du gouvernement consulté jeudi. Cette hausse est légèrement inférieure à celle de 7,2 % prévue pour 2025, mais reste dans la continuité des augmentations observées au cours de la dernière décennie.

Le budget de défense chinois est suivi de près par les analystes et les responsables militaires, alors que Pékin poursuit un vaste programme de modernisation de son armée et renforce sa présence militaire en Asie de l’Est dans un contexte de tensions régionales croissantes.

Cette politique s’inscrit dans l’objectif fixé par le président Xi Jinping de moderniser pleinement les forces armées chinoises d’ici 2035. L’armée chinoise développe notamment de nouveaux missiles, navires de guerre, sous-marins et technologies avancées de surveillance.

L’annonce intervient également dans un contexte de campagne anticorruption visant les plus hauts niveaux de l’appareil militaire chinois.

Deux hauts responsables militaires sont actuellement visés par des enquêtes disciplinaires : Zhang Youxia, considéré comme un proche allié de Xi Jinping, a été placé sous enquête en janvier, tandis que He Weidong a été expulsé de ses fonctions en octobre dernier.

Ces développements témoignent à la fois de la poursuite de la modernisation militaire de la Chine et des efforts des autorités pour renforcer le contrôle interne au sein des forces armées.