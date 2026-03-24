Iran : Washington maintient ses frappes, malgré une pause ciblée sur les sites énergétiques

Les États-Unis devraient poursuivre leurs opérations militaires contre l’Iran, malgré une suspension temporaire des frappes visant les infrastructures énergétiques, selon des informations rapportées par Semafor.

Cette pause de cinq jours, annoncée par le président Donald Trump, ne concernerait que les centrales électriques et les installations énergétiques iraniennes, tandis que les autres cibles militaires resteraient visées.

Selon un responsable américain cité par le média, les frappes continueraient notamment contre les sites liés aux missiles balistiques, les infrastructures militaires, la marine iranienne et l’industrie de défense.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de l’opération militaire en cours, alors que Washington évoque parallèlement des discussions « productives » avec Téhéran.

Une position démentie par l’Iran, qui affirme qu’aucune négociation n’est en cours avec les États-Unis.

À ce stade, ces informations n’ont pas été confirmées officiellement par la Maison Blanche, le département d’État ou le Pentagone.

Par ailleurs, Israël ne serait pas impliqué dans les éventuels échanges entre Washington et Téhéran, selon les mêmes sources.

Cette situation illustre la complexité du conflit, mêlant opérations militaires et tentatives de dialogue, dans un contexte de tensions toujours élevées au Moyen-Orient.