Irak : sept Français condamnés à la prison à vie pour leur appartenance à l’État islamique

Sept Français, dont Quentin Le Brun, sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par un tribunal irakien pour appartenance à l'État islamique. Ces jugements s'inscrivent dans la politique irakienne visant à juger des ressortissants étrangers, malgré les critiques sur les conditions des procès. Au total, trente Français font face à de telles sanctions.

La justice irakienne a condamné sept nouveaux jihadistes français à la réclusion criminelle à perpétuité, parmi lesquels figure Quentin Le Brun. Ces condamnations s’inscrivent dans la poursuite des procédures judiciaires engagées contre les ressortissants étrangers ayant rejoint l’organisation État islamique.

Un tribunal de Bagdad a prononcé ce dimanche 29 novembre sept nouvelles condamnations à la perpétuité contre des ressortissants français reconnus coupables d’appartenance à Daech. Deux autres accusés de nationalité française ont écopé de quinze ans d’emprisonnement pour des faits similaires. Ces verdicts concernent un groupe de 47 ressortissants français transférés de Syrie vers l’Irak en 2025 et jugés depuis septembre dernier.

Parmi les condamnés figure Quentin Le Brun, originaire de Labastide-Rouairoux, dans le Tarn. Ancien membre de la filière jihadiste d’Artigat, il avait rejoint l’organisation terroriste en 2014 avant d’apparaître dans plusieurs vidéos de propagande. Arrêté en Syrie par les forces kurdes en 2019, il avait déclaré lors de sa comparution devant le tribunal de Karkh avoir exercé des fonctions de traducteur et de graphiste pour les publications de l’organisation.

Trente jihadistes français condamnés à la perpétuité

Avec ces nouveaux verdicts, trente ressortissants français ont désormais été condamnés à la prison à vie par la justice irakienne, tandis que cinq autres ont écopé de quinze ans de détention. Les autorités irakiennes poursuivent ces anciens membres de l’État islamique en vertu de leur législation antiterroriste, y compris lorsque leurs activités au sein de l’organisation se sont déroulées en Syrie.

La France maintient sa politique consistant à laisser la plupart de ses ressortissants accusés d’avoir participé activement aux activités de Daech répondre de leurs actes devant les juridictions étrangères. Si Paris a organisé le rapatriement de centaines de femmes et d’enfants issus de familles de jihadistes, le retour des hommes demeure exceptionnel. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont néanmoins dénoncé les conditions dans lesquelles se déroulent certains procès antiterroristes en Irak.