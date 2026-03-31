Indonésie : Meta et Google sommés de se conformer aux nouvelles règles strictes sur les mineurs

L’Indonésie a convoqué les géants de la tech Meta Platforms et Google pour leur non-respect des nouvelles restrictions encadrant l’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs. Cette décision intervient dans un contexte de durcissement des régulations visant les grandes plateformes numériques.

Ces règles, entrées pleinement en vigueur la semaine dernière, visent à limiter l’accès des enfants de moins de 16 ans à certaines plateformes jugées « à haut risque ». Les autorités entendent ainsi mieux encadrer l’exposition des jeunes utilisateurs à des contenus potentiellement nocifs.

Selon le gouvernement, plusieurs services proposés par ces entreprises ne sont pas encore conformes à la réglementation indonésienne. Les dispositifs de contrôle d’âge et de limitation d’accès sont notamment pointés du doigt comme insuffisants ou inadaptés.

Face à ces manquements, Jakarta a exigé des explications de la part des représentants des deux groupes. Cette démarche s’inscrit dans une pression croissante exercée par les autorités sur les grandes entreprises technologiques internationales.

L’initiative reflète une volonté plus large de protéger les mineurs face aux effets jugés néfastes des réseaux sociaux. Les autorités ont notamment ciblé des plateformes populaires auprès des adolescents, comme Facebook, ainsi que certaines applications de jeux et de divertissement.

Pour le gouvernement indonésien, il s’agit d’imposer un cadre plus strict à des entreprises souvent accusées de ne pas encadrer suffisamment l’usage de leurs services par les jeunes. Cette approche vise à responsabiliser davantage les plateformes dans la gestion de leurs contenus et de leurs utilisateurs.

Cette décision s’inscrit dans une tendance mondiale, où de nombreux pays cherchent à mieux réguler l’impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Les enjeux liés à la santé mentale, à la sécurité en ligne et à la protection des données alimentent ce mouvement.

Face à ces nouvelles exigences, Meta et Google pourraient être contraints d’adapter rapidement leurs politiques et leurs outils de contrôle. Cette confrontation entre régulateurs et géants de la tech illustre les tensions croissantes autour de la protection des mineurs dans l’environnement numérique.