Inde : assouplissement des règles sur le kérosène pour faire face aux tensions énergétiques mondiales

Le gouvernement indien a annoncé un assouplissement des règles encadrant la distribution du kérosène afin de répondre aux difficultés d’approvisionnement énergétique provoquées par la guerre en Iran.

Dans une notification officielle, le ministère du Pétrole et du Gaz naturel a indiqué que certaines exigences en matière de sécurité et d’autorisation seraient temporairement allégées pour accélérer la mise à disposition de ce combustible essentiel aux ménages.

Cette mesure vise à permettre une distribution plus rapide et plus flexible du kérosène, notamment pour la cuisine et l’éclairage, dans 21 États et territoires fédéraux du Inde.

Le kérosène reste une source d’énergie cruciale pour des millions de foyers, en particulier dans les zones rurales ou les régions où l’accès à des alternatives comme le gaz ou l’électricité demeure limité.

Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions sur les marchés énergétiques mondiaux, exacerbées par le conflit au Moyen-Orient, qui perturbe les chaînes d’approvisionnement et fait grimper les prix du pétrole.

En assouplissant les règles, New Delhi cherche à éviter des pénuries domestiques et à limiter l’impact économique sur les populations les plus vulnérables.

Toutefois, cette flexibilisation réglementaire pourrait également soulever des inquiétudes en matière de sécurité et de contrôle, alors que le gouvernement tente de trouver un équilibre entre rapidité d’approvisionnement et encadrement des risques.

Face à une crise énergétique mondiale persistante, l’Inde rejoint ainsi d’autres pays qui adaptent en urgence leurs politiques pour sécuriser l’accès aux ressources essentielles.