Fentanyl : Washington presse Pékin d’intensifier la répression contre les trafiquants

Les États-Unis ont appelé la Chine à renforcer ses actions contre le trafic de fentanyl, en exigeant non seulement des arrestations, mais aussi des saisies de substances et des condamnations judiciaires effectives.

Un responsable américain a salué les récentes opérations menées par Pékin contre les réseaux liés à cet opioïde de synthèse, tout en estimant que ces efforts restaient insuffisants. Washington souhaite désormais des résultats concrets et mesurables dans la lutte contre ce fléau.

Le fentanyl, extrêmement puissant, est au cœur d’une crise sanitaire majeure aux États-Unis, où il est responsable de dizaines de milliers de décès chaque année. Les autorités américaines accusent régulièrement des réseaux internationaux, notamment en Chine, de fournir des précurseurs chimiques utilisés dans sa fabrication.

Ces déclarations interviennent après une rencontre entre responsables américains et chinois à Busan en octobre, qui avait relancé la coopération bilatérale sur ce dossier sensible.

Malgré ces avancées diplomatiques, les tensions persistent entre les deux puissances sur la question du trafic de drogues synthétiques. Washington insiste sur la nécessité d’une action judiciaire plus ferme, tandis que Pékin met en avant ses efforts récents pour démanteler les filières.

La lutte contre le fentanyl demeure ainsi un enjeu central dans les relations sino-américaines, mêlant sécurité, santé publique et coopération internationale.