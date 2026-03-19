Netanyahu affirme que l’Iran a perdu ses capacités d’enrichissement d’uranium

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que l’Iran ne disposait plus de capacités d’enrichissement d’uranium ni de production de missiles balistiques, après près de trois semaines de frappes menées conjointement par Israël et les États-Unis.

Lors d’une conférence de presse, il a déclaré que les installations clés du programme nucléaire iranien avaient été détruites ou fortement dégradées, évoquant une campagne militaire « en train de gagner ». Selon lui, les infrastructures permettant la fabrication de composants liés aux missiles et aux armes nucléaires sont actuellement ciblées.

Aucune preuve indépendante n’a toutefois été fournie pour étayer ces affirmations. L’ampleur réelle des dégâts infligés au programme nucléaire iranien reste donc difficile à évaluer à ce stade.

Le programme nucléaire de Téhéran est depuis longtemps au cœur des tensions internationales. Les négociations engagées ces dernières années ont échoué après le déclenchement d’une offensive aérienne contre l’Iran fin février, à laquelle ce dernier a répondu par des frappes de missiles visant Israël et plusieurs pays du Golfe.

Le conflit a également des répercussions sur les marchés énergétiques et la sécurité maritime, notamment autour du détroit d’Ormuz, zone stratégique pour le transport mondial de pétrole.

Malgré l’intensité des combats, des incertitudes demeurent quant à l’évolution de la situation intérieure en Iran. Benjamin Netanyahu a indiqué qu’il était encore trop tôt pour savoir si la population iranienne pourrait se mobiliser contre le pouvoir en place.

Dans ce contexte, les déclarations israéliennes s’inscrivent dans une guerre de communication autant que militaire, alors que la communauté internationale reste attentive aux conséquences à long terme de cette escalade.